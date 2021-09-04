Прямой эфир

Аляксандр Лукашэнка: праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова – залог кансалідацыі грамадства

04 сентября 2021 11:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Копыле празднуют 28-й День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно он проводится в первые выходные сентября в городах с богатым историческим прошлым. В 2021-м праздник приурочен к Году народного единства. Приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности направил Президент Александр Лукашенко.

Аляксандр Лукашэнка: праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова – залог кансалідацыі грамадства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякуючы нашым славутым класікам і новаму пакаленню таленавітай і патрыятычнай моладзі мы зберагаем гістарычную памяць беларускага народа, усталёўваем у грамадстве яго галоўныя каштоўнасці – сумленнасць, справядлівасць, талерантнасць, павагу да чалавека працы і вялікую любоў да роднай зямлі. Праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова – залог кансалідацыі грамадства, на падмурку якога мы зможам і надалей паспяхова будаваць незалежную, моцную і квітнеючую краіну.

# День белорусской письменности # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Кормят практически ресторанной вкуснятиной». В чём особенность питания в детских садах?
04 сентября 2021 09:38

«Кормят практически ресторанной вкуснятиной». В чём особенность питания в детских садах?

Филе птицы им напоминает наггетсы. Какие блюда в столовой школьники любят больше всего?
04 сентября 2021 08:37

Филе птицы им напоминает наггетсы. Какие блюда в столовой школьники любят больше всего?

Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли
03 сентября 2021 20:28

Минское «Динамо» сыграло с московским. Белорусы проиграли