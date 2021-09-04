Аляксандр Лукашэнка: праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова – залог кансалідацыі грамадства

Новости Беларуси. В Копыле празднуют 28-й День белорусской письменности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно он проводится в первые выходные сентября в городах с богатым историческим прошлым. В 2021-м праздник приурочен к Году народного единства. Приветствие участникам и гостям Дня белорусской письменности направил Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дзякуючы нашым славутым класікам і новаму пакаленню таленавітай і патрыятычнай моладзі мы зберагаем гістарычную памяць беларускага народа, усталёўваем у грамадстве яго галоўныя каштоўнасці – сумленнасць, справядлівасць, талерантнасць, павагу да чалавека працы і вялікую любоў да роднай зямлі. Праўдзівае, адказнае і сумленнае роднае слова – залог кансалідацыі грамадства, на падмурку якога мы зможам і надалей паспяхова будаваць незалежную, моцную і квітнеючую краіну.