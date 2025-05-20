Лучших стрелков из штатного оружия определили в Вооружённых Силах Беларуси

Их рука не дрожит: самых метких стрелков определили по итогам 28-го чемпионата Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия. Состязание прошло в 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заключительный день на огневые рубежи вышли лучшие из лучших: восемь команд, которые показали самые высокие результаты на предыдущих этапах соревнований. Среди участников – представители ВВС и войск ПВО, сил спецопераций, Военной академии, и это далеко не полный список. Чтобы подняться на победный пьедестал, необходимо было поразить все мишени в скоростной и дуэльной стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова.

Денис Петров, главный судья чемпионата Вооруженных Сил по стрельбе из штатного оружия:

У нас соревнование является основным отбором для участия сборной команды Вооруженных Сил, которая пройдет 4-10 августа в Москве. Там будет у нас СНГ, будет участвовать шесть команд и сборная Беларуси. По данным соревнованиям будет определен личный состав, и уже с июня будут проводиться учебно-тренировочные сборы, сильнейшие участники поедут представлять Республику Беларусь.

Напряженная борьба выявила победителей в каждой дисциплине. Лучшие результаты обеспечили золото команде воинских частей центрального подчинения. Серебро завоевала команда сил специальных операций, почетное третье место – у команды военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны.