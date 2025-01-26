Как проходит подсчёт голосов на избирательных участках? Уникальные кадры из Гродно

К эфиру присоединилась Галина Буро, которая находится на одном из избирательных участков в Гродно. У нас есть уникальная возможность посмотреть, как проходит процедура подсчета голосов.

Светлана Сергейко, председатель участковой избирательной комиссии:

Голосование окончено, мы установим, сколько у нас неиспользованных бюллетеней, озвучим, оклеим. На нашем участке нет испорченных бюллетеней, поэтому считать их не будем, а приступим сразу к подсчету общего количества избирателей на нашем участке, затем посчитаем, сколько избирателей получили бюллетени, и списки упакуем. А дальше – самое главное, начнем считать бюллетени. Сначала мы вскроем ящик для досрочного голосования, потом тот ящик, с которым ездили по домам, где голосовали на дому. И основной ящик. Подведем итоги.