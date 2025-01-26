Как проходит подсчёт голосов на избирательных участках? Уникальные кадры из Гродно
Избирательные участки завершили работу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сегодня, 26 января, в Беларуси можно было проголосовать с 8 утра до 8 вечера.
К эфиру присоединилась Галина Буро, которая находится на одном из избирательных участков в Гродно. У нас есть уникальная возможность посмотреть, как проходит процедура подсчета голосов.
Галина Буро, корреспондент:
Расскажите, какой порядок действий?
Светлана Сергейко, председатель участковой избирательной комиссии:
Голосование окончено, мы установим, сколько у нас неиспользованных бюллетеней, озвучим, оклеим. На нашем участке нет испорченных бюллетеней, поэтому считать их не будем, а приступим сразу к подсчету общего количества избирателей на нашем участке, затем посчитаем, сколько избирателей получили бюллетени, и списки упакуем. А дальше – самое главное, начнем считать бюллетени. Сначала мы вскроем ящик для досрочного голосования, потом тот ящик, с которым ездили по домам, где голосовали на дому. И основной ящик. Подведем итоги.
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Подробности в видео.