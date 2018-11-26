Как продумывают маршруты общественного транспорта и что означают символы на номерах?

Сегодня белорусская столица насчитывает 2 171 единицу наземного транспорта. Ежедневно около 1 400 автобусов, троллейбусов, маршруток и трамваев совершает более 36 000 рейсов, помогая минчанам и гостям города оперативно добираться из пункта А в пункт В. В час пик эта цифра увеличивается почти до 2 200 выпусков. Бядули, Захарова, Машерова: в Минске в 2019 году снова будут реконструировать трамвайные пути Наверняка, многие даже и не подозревают, какая это коллосальная работа – организация перевозки двух миллионов жителей мегаполиса.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:

Первая потребность – построилась новая улица, построились новые дома. После этого работаем с администрацией района, смотрим, куда будут закреплять школы и садики. Смотрим возможные места протяжения, крупные образующие пункты. Если это район какой-то новостройки, который находится близко к метро, естественно, первый маршрут пойдёт к метрополитену. Если в районе нет метро, то это пойдёт автобусный маршрут в ближайшую какую-либо точку пересадочную, где можно пересесть на другие маршруты транспорта.

Правила пользовования городским транспортом крайне просты. На остановочный пункт прибывает рейсовый автобус. Пассажир заходит внутрь, оплачивает проезд и двигается по заданному маршруту, в ожидании нужной остановки. Но, задумывались ли вы, почему у каждой единицы свой уникальный путь? Алексей Косинский:

Все зависит от того, какие улицы у нас есть, по каким разрешено движение общественного транспорта. Далее смотрится, где расположены остановочные пункты, разворотное кольцо для общественного транспорта: есть или нет, согласовать эту трассу с ГАИ, в первую очередь. Если маршрут выходит за пределы города Минска, то нужно ещё кроме городской ГАИ, согласовать с областной.

У каждого автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутки есть не только установленный маршрут и расписание движения, но и опознавательный номер – шифр, который можно и нужно уметь читать.