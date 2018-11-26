Бядули, Захарова, Машерова: в Минске в 2019 году снова будут реконструировать трамвайные пути

С 1 ноября восстановлено трамвайное движение с улицы Первомайской в сторону вокзала. Однако, на этом масштабная реконструкция не заканчивается. Стройка только начата.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации пассажирских перевозок ГП «Столичный транспорт и связь»:

У нас на следующий год заложена реконструкция путей на улице Змитрока Бядули, включая разворотный круг на пересечении улицы Бядули и Козлова. Ещё участок улицы Захарова остался незавершенный, на реконструкции, и планируется реконструкция участка проспекта Машерова: от Куйбышева до проспекта Независимости. И следующей будет на очереди, это уже в 2020 году, линия озера, по Старовиленскому тракту.

Как продумывают маршруты общественного транспорта и что означают символы на номерах?