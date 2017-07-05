Вспомните своё детство: чуть только рана или ссадина – приложил подорожник, и через пару минут боль как рукой сняло. Однако мало кто из нас знал, что эта трава полезна ещё для пищеварительного тракта или в борьбе с кашлем. Кстати, в природе, кроме подорожника, много и других целебных трав.

Нас окружает одна большая зелёная аптека, где абсолютно каждое растение при соблюдении дозировки приёма является целебным. Например, ива – натуральный аспирин, хвоя или ель – отличное противовирусное средство. Сегодня мы расскажем вам, как правильно заготавливать природные лекарства с пользой для себя и окружающего мира.

В поход к природному доктору лучше собираться с утра пораньше. Во-первых, нужно отправиться за 30 километров от большого города, подальше от ядовитых примесей. Во-вторых, собирать растения желательно в сухую солнечную погоду, когда спадёт роса.

Для того чтобы не повредить корневую систему, срезать траву нужно аккуратно, используя нож или ножницы.

После сбора лекарственный урожай необходимо правильно высушить. Для этого травы сортируют и раскладывают их в прохладном тёмном хорошо проветриваемом месте.

Перед хранением траву нужно измельчить руками или ножницами. При этом лучше думать о хорошем, чтобы передать растению положительную энергию. Срок годности такого лекарства – около года.

Заготовка трав для наших бабушек была настоящим искусством. Все собранные растения смешивали, сбрызгивали медовой водой, брусничным или клюквенным соком и томили в печах. Получался целебный ароматный чай со своей сладостью и душистостью. Кстати, лучшим временем для сбора лекарственных трав считался праздник Купалье. Так что не теряйте время, пока природа готова поделиться своей скрытой силой.