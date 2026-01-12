«Лыжня зовёт!» – 17 января в Червене пройдёт зимний спортивный праздник

17 января в Червене пройдут районные соревнования по лыжным гонкам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Спортивный праздник уже стал традиционным. На старте ожидают любителей здорового образа жизни. К участию в лыжне приглашают трудовые коллективы. В программе – командные гонки, а также личные соревнования. Каждому участнику предстоит преодолеть километр лыжным ходом. В день проведения эстафет организуют пункт проката инвентаря. А также точки питания с горячим чаем.

Кира Сохарь, заведующая сектором социальной и воспитательной работы управления по образованию и спорту Червенского райисполкома:

Цель данного мероприятия – приобщить людей к здоровому образу жизни, популяризация зимних видов спорта. Пройдет данное мероприятие в лесопарковой зоне отдыха Червеня. Там у нас организована лыжня.

Ежегодно районная лыжная гонка пользуется популярностью. На старте собирается более сотни любителей зимнего спорта.