Как правильно собирать яблоки? Технологией поделилась бригадир «СПАРТАН-АГРО»

200 гектаров земли, современное фруктохранилище и первенство Минской области по производству яблок. Это крестьянское фермерское хозяйство «СПАРТАН-АГРО», что в Молодечненском районе. Свою историю сад начинал почти 30 лет назад всего с полтысячи саженцев. Сегодня количество деревьев превышает сотни тысяч, рассказали в проекте «Созидаем вместе» на СТВ.

Анастасия Дорох, бригадир крестьянского фермерского хозяйства «СПАРТАН-АГРО»: Надо правильно срывать. Хвостик, яблоко держится: сверху срывать и придерживать низ. И наклонять надо: не рвать, не драть, а именно наклонять, чтобы оно отщелкивалось само от ветки.

Анастасия Дорох:

Сильно жать нельзя. Люди работают в перчатках, чтобы тоже не травмировалось яблоко и чтобы не было темных пятен. Есть такие ветки, что они полностью плотно-плотно: тоже надо знать, какое первое яблоко сорвать, потому что, если с середины сорвешь, оно просто все осыпается на землю.

Если яблоко упало на землю, это уже не идет в первый сорт, это уже идет на сок яблоко. Разные бывают моменты.