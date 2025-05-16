Мама, папа и пять дочерей. Побывали в гостях у многодетной семьи и узнали секрет настоящего счастья

Собираться вместе за завтраком и ужином – это традиция. Так дружно семья Заеко начинает свой день, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Мама, папа и пять дочерей. Скучать не приходится. Им вместе всегда интересно и есть что обсудить.

Маргарита Заеко:

Самое главное – это любовь, поддержка, доверие, понимание друг друга. Главное – нужно детям знать, что дома всегда их ждут, любят, что всегда их поддержат, что бы ни случилось.

В этом доме точно знают секрет настоящего счастья. Главный девиз семьи родители отразили в именах дочерей – Вера, Надежда и Любовь. Маргарита всегда мечтала о дочери. Мечта сбылась, у нее пять девочек. Самой старшей 13, а младшей всего два года.

Маргарита Заеко:

На все праздники стараемся куда-то выезжать. Дни рождения – это большие праздники, Новый год тоже. Мы готовимся заранее и всегда стараемся для них какие-то сюрпризы устроить. Мне кажется, детям нашим повезло.

Сборы в школу, кружки, прогулки и домашние хлопоты. Несмотря на плотный график, в доме всегда царит атмосфера тепла, уюта, поддержки и взаимопонимания.