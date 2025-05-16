Как решиться на создание большой семьи? Совет от многодетной мамы

15 мая – День семьи! Казалось бы, тихий семейный праздник, соберемся дома за большим дружным праздничным столом перед телевизором, но нет, это будет неправильно, потому что День семьи – это праздник всей страны, олицетворение единства, любви и преданности, которая объединяет сердца миллионов людей. Ячейка общества или самая простая формула счастья: папа, мама и я. О самом главном богатстве, которое делает нашу жизнь ярче, интереснее, а значит, счастливее поговорим в студии ток-шоу «Точки над «i».

Валентина Гурьянова, награждена орденом Матери в 2025 году:

Я скажу словами моих родителей. Когда-то они мне сказали: когда ты проживешь долгую жизнь и обернешься назад, ты увидишь, что главным в жизни была отнюдь не карьера, не развлечения, а главным была семья, родные люди. И мне очень хочется, чтобы молодежь наша это осознала и сделала правильный выбор. Нужно все успевать вовремя: нужно вовремя создавать семьи, рожать деток, не бояться рожать деток. Нужно стараться, чтобы наши семьи были многодетными, чтобы в обществе популяризировалась многодетность, чтобы это было приоритетным, чтобы это было красотой нашего общества. Тогда наш народ весь будет более крепким.