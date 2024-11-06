Как правильно провести осенние Дзяды по народной традиции? Узнали у эксперта

Почитание усопших является неотъемлемой частью истории человечества. Молитвы о душах предков, празднование дней памяти есть практически во всех мировых религиях и народных традициях. И у белорусского народа отличительной особенностью было всегда уважение к своим предкам, своим корням. В календаре белорусов более пяти дней в году, когда поминали умерших. Эти дни обычно назывались Дзяды. Отмечали их, как правило, на Масленицу, на Троицу, перед летним праздником Петра и Павла, а также осенью. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алёна Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры народов НАН Беларуси:

Общеизвестный праздник памяти наших предков Радуница и мало кому известные Дзяды: в чем основное отличие в народной традиции? В том, что на Радуницу всегда навещали кладбища, ходили к своим предкам, а на Дзяды, именно на осенние, вообще не нужно было туда ходить, были свои обряды и традиции, которые передавались из поколения в поколение в Беларуси. Например, как вообще проводили этот день наши предки. С самого раннего утра они просыпались, убирали дом, обязательным условием было, что ближе к вечеру, когда уже стол был практически накрыт, еда была самая разнообразная, но обязательным условием было то, что на столе должно быть нечетное количество блюд, потому что считалось, что четное – это для живых. Также открывались обязательно окна и двери перед тем, как сесть за стол, первым садился отец, а затем все остальные.