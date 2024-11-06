«Под крышей дома моего» – к 7 ноября в Беларусбанке презентовали особенный альбом

«Под крышей дома моего». Альбом с таким названием 6 ноября презентовали в крупнейшем банке страны. В основе сборника – сочинения и стихи о самых близких людях – матерях и отцах. Ветераны «Беларусбанка» собирали и обрабатывали их больше года. Выпуск приурочили к празднику 7 ноября. О памяти, которая бесценна. Материал Алины Мычко.

Каждый взрослый мечтает хотя бы на день вернуться в детство. Из этой фразы, ставшей уже крылатой, родилась идея создания сборника историй с самыми сокровенными воспоминаниями о родных и любимых. На страницах этого альбома 112 рассказов о родителях ветеранов банка. Их присылали со всех регионов страны.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

В этом альбоме я изложил историю жизни моей мамы. Я думаю, что это очень хорошая память, которая будет и детям моим, и внукам. Жизнь того поколения проходила в основном в годы лихолетья и войны, послевоенная разруха и восстановление. И в основном это делали наши женщины, которые работали в тылу, потому что мужчины были в основном на фронте. И на их плечи легла такая тяжелая работа. Это нужно делать для того, чтобы знали, чтобы помнили историю, ведь по воспоминаниям, по таким альбомам и пишется история.

Герои альбома – простые белорусы. Молодость многих из них пришлась на непростые послевоенные годы. Сборник рассказывает о том, как эти люди смогли преодолеть все тяготы того времени, поднять страну из руин и построить наше счастливое будущее. Презентовать альбом решили накануне Дня Октябрьской революции. Именно этот день ознаменовал рождение нового общества.