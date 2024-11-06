Выбрать при жизни место на кладбище – можно ли и какие есть нюансы?

Почитание усопших является неотъемлемой частью истории человечества. Молитвы о душах предков, празднование дней памяти есть практически во всех мировых религиях и народных традициях. И у белорусского народа отличительной особенностью было всегда уважение к своим предкам, своим корням. В календаре белорусов более пяти дней в году, когда поминали умерших. Эти дни обычно назывались Дзяды. Отмечали их, как правило, на Масленицу, на Троицу, перед летним праздником Петра и Павла, а также осенью. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юрий Святокум, ведущий ток-шоу: Может ли человек в завещании указывать место своего захоронения? Каким образом тогда человек будет законом защищен, если это другой населенный пункт – другой город, другая область? Как это практически может быть организовано?

Юлия Лисенкова, нотариус Могилёвского нотариального округа:

Законом о погребении и похоронном деле предусмотрено такое понятие, как «волеизъявление умершего». И в этой статье прописывается, что лицо при жизни может оставить распоряжение либо письменное, либо устное, в котором может быть указано, где похоронить его, с кем он желает быть захороненным – но в присутствии одного или двух свидетелей. Но захоронить туда, куда хочет человек после смерти, чтобы его захоронили, можно только в том случае, если есть место захоронения. То есть это либо подзахоронение к родственнику близкому при условии подтверждения факта родственных отношений...

Александр Волчёк, представитель агентства ритуальных услуг:

… Либо захоронение гроб на гроб спустя 20 лет.

Юлия Лисенкова:

На безвозмездной основе на сегодняшний день выделяется два места. А также на возмездной основе можно докупить согласно закону, если позволяет место, до 4 мест.