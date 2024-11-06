День Октябрьской революции – как будут работать медучреждения и общественный транспорт в выходные?

В связи с празднованием Дня Октябрьской революции белорусов ждут большие выходные с 7-го по 10-е ноября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Поэтому минчанам следует учитывать график работы транспорта и медучреждений.

Так, 7-го числа амбулатории, поликлиники и поликлинические отделения будут принимать пациентов по расписанию праздничного дня. 8-го и 9-го ноября большинство организаций здравоохранения будут работать «по субботе», за исключением больниц и РНПЦ. В пятницу они будут оказывать услуги по графику трудового дня. Что касается 16-го ноября (этот день в стране будет рабочим из-за переноса), медорганизации будут вести прием пациентов по субботнему расписанию.

Стоит также обратить внимание и на расписание общественного транспорта в столице. 7-го и 9-го ноября он будет работать по графику субботы, а 8-го и 10-го – по графику воскресенья.