Как правильно подводить итоги года и зачем – объяснила психолог
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В нашей культуре заложилась терапевтичная традиция – к наступлению новогодних праздников подводить итоги. Этот процесс включает в себя рефлексию собственных достижений и неудач, а также предполагает новые планы и цели, согласно сделанным выводам и потребностям.
Практика примечательна тем, что прожитый год не бывает, как правило, однородным. Включая в себя как поражения, так и успехи. Только баланс в каждом конкретном случае уникальный: для кого-то год полнился трудными чувствами, когда при первичной оценке теряется даже то хорошее, что в нем все-таки было.
Оказавшись в таком положении, человек порой склонен к унынию, и отыскать возможность поддержки становится важным. Каждый выбирает сам для себя: найти понимание во вне или попробовать поддержать себя самому. Но расширяя фокус своих размышлений, у нас есть возможность найти ресурс.
Например, можно поразмышлять на тему того, что я на данный момент могу для себя сделать, а какой помощи могу попросить у других. Ведь определенная часть проблемных вопросов и правда решаема, если мы заручаемся чьей-то поддержкой, и формулируем четкую просьбу кому-то конкретному.
Алена Дзиодзина:
И если мы вспомним, как проходили визиты главы государства, то нередко в ходе рабочих встреч Президент спрашивал: какие проблемы есть и в чем нужна конкретная помощь? Рефлексия проблемных вопросов в подобном ключе помогает преодолеть растерянность перед лицом проблем, что нам кажутся нерешаемы. В то время как упираясь в тупик, мы склонны терять душевные силы и набор тех возможностей, чтобы решить ситуацию эффективно.
Другая пара ресурсных вопросов для новогодней традиции: что в этом году у меня получилось, и что делал бы по-другому в тех ситуациях, что вызывали трудности? Почему данные два вопроса эффективно работают в паре? С одной стороны, опыт успеха помогает отрефлексировать сильные стороны своей личности и обычно становится стимулом намечать новые цели в дальнейшем. Ведь в нашей природе потребность в динамике. Полноценно жить в вакууме человек не может.
А с другой стороны, подвергая анализу набор тех решений, где эффективнее было бы поступать по-другому, человек растет. И если опора на предыдущий опыт становится мудростью, то встреча с новым вызовом жизни может быть проще.
Наверняка, многие слышали тезис о том, что «история повторяется». И раз уже повторение неизбежно, ключевая задача в том, чтобы учиться жить в формате такой неизбежности не себе в ущерб.
Другой характер терапевтично-ресурсных вопросов на предстоящий год – это набор ожиданий: чего я бы хотел и чего я жду от себя? Ведь порой мы просто хотим, но даже первых шагов не делаем.