Как правильно подводить итоги года и зачем – объяснила психолог

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В нашей культуре заложилась терапевтичная традиция – к наступлению новогодних праздников подводить итоги. Этот процесс включает в себя рефлексию собственных достижений и неудач, а также предполагает новые планы и цели, согласно сделанным выводам и потребностям.

Практика примечательна тем, что прожитый год не бывает, как правило, однородным. Включая в себя как поражения, так и успехи. Только баланс в каждом конкретном случае уникальный: для кого-то год полнился трудными чувствами, когда при первичной оценке теряется даже то хорошее, что в нем все-таки было.

Оказавшись в таком положении, человек порой склонен к унынию, и отыскать возможность поддержки становится важным. Каждый выбирает сам для себя: найти понимание во вне или попробовать поддержать себя самому. Но расширяя фокус своих размышлений, у нас есть возможность найти ресурс.

Например, можно поразмышлять на тему того, что я на данный момент могу для себя сделать, а какой помощи могу попросить у других. Ведь определенная часть проблемных вопросов и правда решаема, если мы заручаемся чьей-то поддержкой, и формулируем четкую просьбу кому-то конкретному.