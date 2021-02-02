Как правильно обращаться с электроприборами? Правила, о которых мы постоянно забываем

Днем он наводит фокус камеры, а по вечерам создает музыкальные шедевры. Знакомьтесь, это Владислав Кунейко. Оператор нашей программы. Любимое хобби греет творческую душу, а вот согреваться телу помогают горячий чай, мягкий плед и старый добрый обогреватель.

Владислав Кунейко, оператор:

Я сам по себе очень теплолюбивый человек. На самом деле, вот эти зимние холода мне с трудом даются. Я использую вот такой калорифер, он меня выручает каждую зиму. С самого моего рождения я его помню. Я на нем и одежду сушу, и одеяло грею перед сном. Внимание. Не повторять в домашних условиях! Сушить вещи на обогревателе категорически запрещено. Но грешит этим не только наш оператор. Госэнергонадзор напоминает: неправильная эксплуатация переносных нагревательных устройств и конвекторов приводит к возгоранию и электротравмам.

Василий Губич, инспектор районной энергоинспекции № 1 Минского МРО по надзору за электроустановками ГУ «Госэнергонадзор»:

Может произойти старение изоляции, обрыв провода на корпус электронагревательного прибора. Соответственно, когда человек дотронется до этого корпуса, может получить электрический удар. Поэтому включение таких приборов должно осуществляться в сеть, в которой имеется аппарат защиты.

Доверяй, но проверяй. Перед использованием обогревателя не поленитесь и протестируйте его на исправность. Никакой самодеятельности. Аппарат должен быть заводского изготовления с имеющейся вилкой для включения. Выбирайте удлинители, сечение проводника которых не менее 1,5 квадратных миллиметра. Помните, перегружать розеточную сеть и оставлять прибор без присмотра во включенном состоянии – чистой воды халатность.

Василий Губич:

Встречались случаи. Например, на улице Байкальской люди пользовались электронагревателем без заводской вилки. Произошло возгорание. Без пострадавших, но дом сгорел. Мы часто проводим осмотры таких квартир, может, неблагополучных граждан. Следим за тем, чтобы электрическая сеть у них была в исправном состоянии. А если есть какие-то отклонения, мы им даем предписание со сроками на устранение. Электронагреватели и легковоспламеняющиеся предметы, горючее – несовместимые вещи. Согласитесь, любое ЧП легче предотвратить, чем потом исправлять его последствия. А если дело все же коснется ремонта электрической сети и приборов, прибегайте к помощи специалистов.