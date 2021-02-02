Февраль в Беларуси в 2021-м будет холоднее обычного

Новости Беларуси. На 3 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидаются гололед и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большей части территории снег, по югу возможны дождь и местами туман.

В основном снег, но на юге может пройти дождь. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на неделю

Вообще, февраль в 2021 году ожидается холоднее обычного, а вот больших сугробов не будет. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах средних значений.