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Февраль в Беларуси в 2021-м будет холоднее обычного

02 февраля 2021 10:54
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Новости Беларуси. На 3 февраля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Во многих районах ожидаются гололед и гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На большей части территории снег, по югу возможны дождь и местами туман.

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Вообще, февраль в 2021 году ожидается холоднее обычного, а вот больших сугробов не будет. Месячное количество осадков прогнозируется в пределах средних значений.

Февраль в Беларуси в 2021-м будет холоднее обычного-1

Самым холодным за весь период метеонаблюдений считается февраль 1929 года. Тогда было -17°С. А вот самый теплый февраль выдался в 1990 году. Столбики термометров показывали почти +3°С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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