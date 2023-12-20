Как правильно и безопасно выходить на лёд зимой?

Какие неприятности подстерегают людей зимой и как не оказаться на больничной койке в преддверии Нового года? Погода шепчет. Зима пришла в этом году аккурат по календарю. А первый снег порадовал белорусов еще в конце ноября. Горки, тюбинги, коньки и лыжи. А скоро еще и шампанское, фейерверки и бенгальские огни. Но все эти радости в мгновение ока могут привести на больничную койку: зазевался – получил травму. Как уберечь себя от зимних травм? Правда ли, что правильная обувь может спасти вам жизнь? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александр Галицкий, главный специалист отдела водолазно-спасательной службы республиканского совета ОСВОД:
Выход на лед сейчас – категорически запрещен. Идет потепление. У ледяного покрова нет достаточной толщины в 7 сантиметров, чтобы в индивидуальном порядке можно было выйти на лед. Чтобы насладиться катанием на льду, то ледяной покров должен составлять порядка 25 сантиметров в толщину. И выходить на лед лучше на мелководье. В качестве защиты для катания нужно обзавестись хотя бы спасательным жилетом. А для рыбаков спасательный жилет, линь, шилья – обязательная экипировка. Также элементы экипировки нужно одевать так, чтобы их можно было легко сбросить.
Как избежать холодовую травму и как ее опознать – рассказал специалист.