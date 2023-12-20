Наталья Кочанова посетила школу-интернат в Ждановичах

Наталья Кочанова ознакомилась с образовательным процессом в учреждении, где обучаются дети с нарушениями слуха. Почетным гостям представили выставку работ ребят. Это и картины маслом, вязанные игрушки, экошоперы. Прошел и праздничный концерт, и вместе с гостями ученики школы-интерната встали в праздничный хоровод.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Когда мы встречаемся с ребятами, ты невольно вспоминаешь свое детство и праздники, которые отмечали тогда. Но все неизменно, мы все радуемся этим праздникам, ждем их с нетерпением и, конечно, всегда рады быть в кругу друзей. А сегодня здесь собрались друзья, которые делают очень важное и нужное дело. Вы знаете, вот эта акция замечательная по инициативе Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко проводится много лет, но вместе с тем мы ждем ее с нетерпением, потому что мы хотим увидеть горящие глаза наших ребят. Хотя мы на протяжении года встречаемся с ними, но все равно подспудно ждем и мы, что придет чудо, будет праздник.

Председатель Совета Республики поздравила ребят с предстоящими праздниками и выразила особую благодарность и признательность педагогам. Кроме того, школе-интернату вручили денежный сертификат на улучшение материально-технической базы.