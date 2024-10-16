Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Чтобы познать тайны Вселенной, совсем необязательно пересекать границы стратосферы. Путешествовать сквозь пространство и время, рассматривать объекты, расположенные за миллионы световых лет от нас, можно и через объектив камеры! Убедитесь сами!
Автор этих удивительных работ – Юрий Михайлович Батурин. Он дважды покорил космическое пространство. Страсть к фотографии появилась еще до полетов: мужчина состоял в Союзе фотохудожников России.
Космос стал для Юрия Михайловича бесконечным источником вдохновения. Сегодня его снимки украшают галереи по всему миру. Познакомиться с творчеством талантливого мастера можно и в Беларуси: в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.
Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
В Национальной академии наук Беларуси состоялась конференция, она была посвящена обсуждению вопросов роли науки в жизни современного общества. И, безусловно, наука – это один из важнейших источников инноваций в разных сферах жизни общества. Одним из участников конференции был летчик-космонавт Юрий Михайлович Батурин, мы пришли совместно к идее организовать выставку фоторабот Юрия Михайловича. Это, на мой взгляд, является весьма символичным, потому что точно так же, как безбрежен и бесконечен космос, мир науки можно рассматривать аналогичным образом.
Сделать хороший снимок в невесомости – большая удача!
Михаил Артюхин, руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук:
Использовалось аппаратура еще пленочная. Однако ему удалось выполнить высокого уровня фотографии и они представляют художественную ценность, а самое главное – он принес нам свои размышления о том, как он парит на Землей.
Выставка «Увидеть мир со стороны» – творческий итог как первого, так и второго полета в космос.
А вот этот удивительный автопортрет был создан, когда фотоаппарат буквально парил в невесомости.
Николай Мысливец:
Выставка будет экспонироваться еще на протяжении практически месяца, и мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города посетить нашу фотовыставку.
Подробности в видео.