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Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке

16 октября 2024 06:44
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ. 

Чтобы познать тайны Вселенной, совсем необязательно пересекать границы стратосферы. Путешествовать сквозь пространство и время, рассматривать объекты, расположенные за миллионы световых лет от нас, можно и через объектив камеры! Убедитесь сами! 

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке -2

Автор этих удивительных работ – Юрий Михайлович Батурин. Он дважды покорил космическое пространство. Страсть к фотографии появилась еще до полетов: мужчина состоял в Союзе фотохудожников России. 

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке -4

Космос стал для Юрия Михайловича бесконечным источником вдохновения. Сегодня его снимки украшают галереи по всему миру. Познакомиться с творчеством талантливого мастера можно и в Беларуси: в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси.

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке -6

Николай Мысливец, директор Института социологии НАН Беларуси:
В Национальной академии наук Беларуси состоялась конференция, она была посвящена обсуждению вопросов роли науки в жизни современного общества. И, безусловно, наука – это один из важнейших источников инноваций в разных сферах жизни общества. Одним из участников конференции был летчик-космонавт Юрий Михайлович Батурин, мы пришли совместно к идее организовать выставку фоторабот Юрия Михайловича. Это, на мой взгляд, является весьма символичным, потому что точно так же, как безбрежен и бесконечен космос, мир науки можно рассматривать аналогичным образом. 

Сделать хороший снимок в невесомости – большая удача! 

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке -8

Михаил Артюхин, руководитель Центра мониторинга миграции научных и научно-педагогических кадров Института социологии НАН Беларуси, кандидат философских наук:
Использовалось аппаратура еще пленочная. Однако ему удалось выполнить высокого уровня фотографии и они представляют художественную ценность, а самое главное – он принес нам свои размышления о том, как он парит на Землей.

Выставка «Увидеть мир со стороны» – творческий итог как первого, так и второго полета в космос. 

Как познать тайны Вселенной, не выезжая из Минска? Рассказываем о необычной фотовыставке -10

А вот этот удивительный автопортрет был создан, когда фотоаппарат буквально парил в невесомости. 

Николай Мысливец:
Выставка будет экспонироваться еще на протяжении практически месяца, и мы приглашаем всех жителей и гостей нашего города посетить нашу фотовыставку. 

Подробности в видео.

# Выставка # Николай Мысливец # Юрий Батурин # Вероника Макаревич # Валерия Яскевич # Космос

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