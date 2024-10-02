Парламентарии рассмотрят несколько проектов законов

Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва пройдет 2 октября. В Овальном зале Дома правительства депутаты рассмотрят несколько проектов законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом чтении на обсуждение выносятся изменения по вопросам образования. На педагогическом совете в августе Президент обратил внимание, что система выстроена, идет работа в соответствии с кодексом. Но необходима дошлифовка отдельных позиций. Задача для парламентариев – окончательно определиться и поставить точку в предложениях.

Также будет рассмотрен проект закона о потребительском кредите. Для пользователей микрозаймов основное заключается в том, что создаются дополнительные гарантии защиты их прав. На первое чтение выносятся изменения в закон «О государственном и мобилизационном материальных резервах». Во втором рассмотрят законопроект по вопросам ветеранов.