Прямой эфир

Парламентарии рассмотрят несколько проектов законов

02 октября 2024 07:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания восьмого созыва пройдет 2 октября. В Овальном зале Дома правительства депутаты рассмотрят несколько проектов законов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии рассмотрят несколько проектов законов-2

Так, в первом чтении на обсуждение выносятся изменения по вопросам образования. На педагогическом совете в августе Президент обратил внимание, что система выстроена, идет работа в соответствии с кодексом. Но необходима дошлифовка отдельных позиций. Задача для парламентариев – окончательно определиться и поставить точку в предложениях. 

Также будет рассмотрен проект закона о потребительском кредите. Для пользователей микрозаймов основное заключается в том, что создаются дополнительные гарантии защиты их прав. На первое чтение выносятся изменения в закон «О государственном и мобилизационном материальных резервах». Во втором рассмотрят законопроект по вопросам ветеранов.

# Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Подходы к старту отопительного сезона пересмотрели в Беларуси
02 октября 2024 06:45

Подходы к старту отопительного сезона пересмотрели в Беларуси

КГК принимает обращения по закупке сельхозпродукции у населения
02 октября 2024 06:21

КГК принимает обращения по закупке сельхозпродукции у населения

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей
01 октября 2024 19:49

В центре соцобслуживания населения Минска организовано более 100 кружков для пожилых людей