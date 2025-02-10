«Успешный учитель – успешный ученик». Педагог рассказала, чему важно научить детей в школе

С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина».

Ольга Афанасьева, учитель информатики Средней школы № 7 г. Калинковичи:

Я учу детей информатике, но не менее важно то, что нужно учить их чувствовать, понимать друг друга, уважать друг друга, любить свою страну, любить город, в котором они живут, трудиться, быть честными и искренними в жизни. Иногда мне кажется, что это даже важнее, чем информатика. Хочется, чтобы наша школа была самая лучшая, чтобы все получалось у ребят, чтобы они могли осуществить свои мечты. Мечтали и достигали того, что они задумали. А мы, педагоги, всегда с радостью готовы помочь.

За 15 лет я не была классным руководителем только один год. Некоторые учителя, возможно, такой дополнительной нагрузки избегают, но я не представляю, как можно работать в школе учителем и не иметь своего класса, своих детей. Они очень умные, талантливые, активные.

Конкурс «Учитель года» стал особенным, потому что это скачок в профессиональном развитии. Это не просто какие-то испытания, которые нужно пройти, а испытаний много и они достаточно сложные не только на профессиональном уровне, но и на психологическом. Это общение, команды единомышленников, педагогов, профессионалов своего дела, которые идут с тобой рука об руку по этому сложному пути. Это развитие.