Коллектив «Свята» исполнил песню «Мая Александрыя» – рассказываем, как создавалась композиция

Ночь с 6 на 7 июля – самая таинственная в году. А родина Президента Александрия готовится к главному республиканскому празднику – Купалье. Сегодня в студии «Новое утро» на РТР-Беларусь премьера. Заслуженный коллектив «Свята» впервые представит песню «Мая Александрыя» – оду любви родной земле. О том, как рождалась эта композиция, рассказал гость.

Юрий Царев, ведущий:

Сейчас поговорим про песню, потому что «Мая Александрыя» – песня, которая вынашивалась, если я не ошибаюсь, года три.