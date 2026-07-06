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Коллектив «Свята» исполнил песню «Мая Александрыя» – рассказываем, как создавалась композиция

06 июля 2026 12:27
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Ночь с 6 на 7 июля – самая таинственная в году. А родина Президента Александрия готовится к главному республиканскому празднику – Купалье. Сегодня в студии «Новое утро» на РТР-Беларусь премьера. Заслуженный коллектив «Свята» впервые представит песню «Мая Александрыя» – оду любви родной земле. О том, как рождалась эта композиция, рассказал гость.

Юрий Царев, ведущий:
Сейчас поговорим про песню, потому что «Мая Александрыя» – песня, которая вынашивалась, если я не ошибаюсь, года три. 

Коллектив «Свята» исполнил песню «Мая Александрыя» – рассказываем, как создавалась композиция-2

Вячеслав Статкевич, художественный руководитель заслуженного коллектива Республики Беларусь «Белорусский государственный ансамбль народной музыки «Свята»:
Да, несколько лет она вызревала, скажу честно. Написал музыку Леонид Шурман. Очень талантливый композитор. У него столько прекрасных мелодий. Мелодия «Мая Александрыя» некоторым нагадывает «Мой родны кут» Лученка где-то нотками, где-то так душевно. Слова написал Иван Юркин. Я думаю, чего-то не хватает. В припевах каждый год у меня рождался припевчик-дополнение, она стала более объемная. 

Подробности в видео.

# Белорусская музыка # Музыка # Вячеслав Статкевич

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