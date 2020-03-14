Как поставить ловушки на кротов

Гроза грядок и подземные оккупанты! Какими только эпитетами садоводы не награждают кротов. Ведь один такой вредитель может прорыть тоннель протяженностью до 200 метров, а это прямая угроза будущему урожаю. Что делать, если завелся крот, рассказали в программе «Плюс-минус».
Николай Жуков, инспектор-эколог-охотовед:
Лучше всего отлов кротов начинать после того, как сойдёт снежный покров. Зимой холодно, все их ходы закрыты снегом, и очень трудно найти тот главный ход, куда нужно ставить снасти. Если хотите избавиться от кротов на дачном участке, применяйте снасти.
Находим, где мы будем ставить. Вот видите, идёт змейка, здесь должен быть тоннель. Мы его вскрываем.