Прямой эфир

Как поставить ловушки на кротов

14 марта 2020 15:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Гроза грядок и подземные оккупанты! Какими только эпитетами садоводы не награждают кротов. Ведь один такой вредитель может прорыть тоннель протяженностью до 200 метров, а это прямая угроза будущему урожаю. Что делать, если завелся крот, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Николай Жуков, инспектор-эколог-охотовед:
Лучше всего отлов кротов начинать после того, как сойдёт снежный покров. Зимой холодно, все их ходы закрыты снегом, и очень трудно найти тот главный ход, куда нужно ставить снасти. Если хотите избавиться от кротов на дачном участке, применяйте снасти.

Находим, где мы будем ставить. Вот видите, идёт змейка, здесь должен быть тоннель. Мы его вскрываем.

Как поставить ловушки на кротов-1

Ищем основной вход. Вот он идёт сюда и идёт сюда. По инструкции, вот здесь выступчики, а здесь зацепы.

Как поставить ловушки на кротов-4

Ставишь и закрываешь с одной стороны и с другой. Просто смотришь расположение вот этих рычагов.

Как поставить ловушки на кротов-7

Если они вот так стоят, плотно, значит, он не проходил. Если раскрыты, значит, он там сидит.

Живого крота можно поместить в такую ловушечку и отвезти, выпустить на опушке леса, где он будет приносить пользу.

Как поставить ловушки на кротов-10

# Дача # общество # Николай Жуков

Другие новости рубрики

Все новости
Будут ли ещё заморозки? Узнаем в этот день
14 марта 2020 15:28

Будут ли ещё заморозки? Узнаем в этот день

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю
14 марта 2020 15:28

Сначала потеплеет, потом похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»
14 марта 2020 15:12

За электрокарами будущее, но где оно? Анонс программы «Неделя»