Как поставить ловушки на кротов

Гроза грядок и подземные оккупанты! Какими только эпитетами садоводы не награждают кротов. Ведь один такой вредитель может прорыть тоннель протяженностью до 200 метров, а это прямая угроза будущему урожаю. Что делать, если завелся крот, рассказали в программе «Плюс-минус».

Николай Жуков, инспектор-эколог-охотовед:

Лучше всего отлов кротов начинать после того, как сойдёт снежный покров. Зимой холодно, все их ходы закрыты снегом, и очень трудно найти тот главный ход, куда нужно ставить снасти. Если хотите избавиться от кротов на дачном участке, применяйте снасти.