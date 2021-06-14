Как понять, какие цвета вам подходят? Рассказываем, как это быстро определить

Природную красоту ничем не испортишь, а подчеркнув ее, можно сделать выразительнее свою внешность. Теория цветотипов была придумана еще в 80-х годах для того, чтобы классифицировать женщин по типу: зима, весна, лето и осень.

Диана Кондратьева, визажист, мастер по прическам:

На данный момент эта теория уже изжила себя, потому что в ней гораздо больше исключений, чем правил. Современные девушки меняют свой цветотип внешности: красят волосы в различные цвета, красят брови, носят цветные линзы. Если вам трудно однозначно определить, какой цвет вам подходит в макияже или в одежде, можно изучить характеристики цветовых акцентов, которые вы хотите себе подобрать. Диана Кондратьева:

Первое: нужно понять цвет, насколько он яркий или блеклый. Также есть характеристика цвета «контрастность» – цвет разбеленный или яркий, контрастный. Температура цвета – это важнейший критерий: цвет теплый или холодный.

Если применить все эти критерии к своей внешности, можно понять, подходит вам цвет или нет. Например, яркой брюнетке с бледной кожей подойдут такие яркие цвета, как фуксия или фиолетовый. Но что мы должны определить в своей внешности, чтобы нам было легче подбирать цветовую гамму?

Диана Кондратьева:

Первое – нужно внимательно посмотреть на радужку своего глаза. Априори все цвета, которые мы там встретим, уже будут подходить вам и в макияже, и в одежде. Даже если вы уверены, что у вас просто карие глаза. Рассмотрев их, вы поймете, что там есть и медные акценты, есть зеленые, даже серые. И тогда уже из этих цветов будут складываться ваша природная палитра натурального макияжа, например.

Подтон кожи – это тоже важная характеристика в поиске своего оттенка. Например, есть девушки с желтым подтоном кожи, с розовым, или же с нейтральным, который не выделяется так сильно. Диана Кондратьева:

Определить подтон можно несколькими способами. Самые простые из них: если посмотреть на свое лицо вблизи белого листа бумаги. Относительно белого листа, мы уже можем сказать, какого оттенка наша кожа. Не стоит обращать внимание на покраснения в центре лица. Лучше всего смотреть на периферию лица.