«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу

Алексей Татаринович, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады:

Такие задачи мы выполняем в первый раз. Опыт большой водителям и наводчикам – совершить маневр по воде и реально отстреляться – это очень сложно. Вторая задача у нас идет – это блокирование районов, выход на боевой рубеж и работа по спуску с вертолета – это на штурм какого-то района. Каждый год, каждое учение мы какой-то опыт друг от друга берем.