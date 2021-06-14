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«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу

14 июня 2021 08:39
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В активную фазу входит совместное российско-белорусско-сербское учение «Славянское братство», сообщили в программы Новости «24 часа» на СТВ. Маневры проходят под Новороссийском.

«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу-1

В рамках подготовки к основному этапу, мастерство продемонстрировали военнослужащие сил специальных операций Беларуси. Накануне они выполнили десантирование с высоты 1 200 метров.

«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу-4

Подразделения также отработали элемент преодоления водной преграды на бронетранспортерах с ведением боевой стрельбы. Управляли боевыми машинами белорусские десантники. Прикрытие с берега обеспечили российские танковые подразделения.

Борьба с терроризмом – главная задача маневров.

«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу-7

Алексей Татаринович, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады:
Такие задачи мы выполняем в первый раз. Опыт большой водителям и наводчикам совершить маневр по воде и реально отстреляться это очень сложно. Вторая задача у нас идет – это блокирование районов, выход на боевой рубеж и работа по спуску с вертолета – это на штурм какого-то района. Каждый год, каждое учение мы какой-то опыт друг от друга берем.

«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу-10

В 2021 году в «Славянском братстве» участие принимают около тысячи военнослужащих Беларуси, России и Сербии. Задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.

Активная фаза учения начнется 16 июня.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Алексей Татаринович # Фотофакт

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