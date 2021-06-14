«Такие задачи мы выполняем в первый раз». Учение «Славянское братство» входит в активную фазу

В активную фазу входит совместное российско-белорусско-сербское учение «Славянское братство», сообщили в программы Новости «24 часа» на СТВ. Маневры проходят под Новороссийском.
В активную фазу входит совместное российско-белорусско-сербское учение «Славянское братство», сообщили в программы Новости «24 часа» на СТВ. Маневры проходят под Новороссийском.
В рамках подготовки к основному этапу, мастерство продемонстрировали военнослужащие сил специальных операций Беларуси. Накануне они выполнили десантирование с высоты 1 200 метров.
Подразделения также отработали элемент преодоления водной преграды на бронетранспортерах с ведением боевой стрельбы. Управляли боевыми машинами белорусские десантники. Прикрытие с берега обеспечили российские танковые подразделения.
Борьба с терроризмом – главная задача маневров.
Алексей Татаринович, командир отделения 103-й воздушно-десантной бригады:
Такие задачи мы выполняем в первый раз. Опыт большой водителям и наводчикам – совершить маневр по воде и реально отстреляться – это очень сложно. Вторая задача у нас идет – это блокирование районов, выход на боевой рубеж и работа по спуску с вертолета – это на штурм какого-то района. Каждый год, каждое учение мы какой-то опыт друг от друга берем.
В 2021 году в «Славянском братстве» участие принимают около тысячи военнослужащих Беларуси, России и Сербии. Задействовано более 1,5 тысячи единиц военной техники.
Активная фаза учения начнется 16 июня.