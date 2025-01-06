На какую нематериальную помощь могут рассчитывать пенсионеры – рассказала представитель Мингорисполкома

Большое внимание в нашей стране уделяют людям старшего возраста и инвалидам. Для оказания им необходимой поддержки постоянно развивается государственная система социального обслуживания. Сострадание, милосердие и отзывчивость – качества, которые присущи белорусам. Это своеобразный генетический код нации. А для работников социальной защиты это еще и принципы, на которых основан их ежедневный труд. 5 января в Беларуси отмечают профессиональный праздник сотрудники отрасли. Представители этой сферы сегодня гости программы «Большой город».

Беларусь — социальное государство. В основе политики – человек, его права и потребности. Поддержка пенсионеров, многодетных семей, социально уязвимых слоев общества остается визитной карточкой белорусского пути при любых обстоятельствах и в любых условиях. Это неоднократно подчеркивал Глава государства.

Юлия Алексееюк, ведущая ток-шоу: Иногда люди имеют право на помощь, но не знают о том, что они могут воспользоваться этим правом. Например, пенсионеры. На какую нематериальную помощь могут рассчитывать?

Ольга Василевская, заместитель председателя Комитета по труду, занятости, и социальной защите Мингорисполкома:

Что касается нематериальной помощи, мы говорим о том, в чем нуждается человек. Если он нуждается в оказании социальных услуг, какие это социальные услуги? Это социальные услуги на дому: социального работника, сиделки, услуги дневного присмотра.

Если у нас пожилой человек активен – и здесь мы ему можем предложить социальные услуги в территориальном центре. Это и занятие кружковыми видами деятельности, и различные клубы по интересам, это и участие в мероприятиях, волонтерство. Опять же, сегодня у нас очень развито волонтерство среди пожилых людей, которые не так давно, скажем так, вышли на пенсию. Они активны, им нужно заниматься, реализовывать себя.

Если это пожилой человек, который уже нуждается в более пристальном уходе, то мы тогда говорим об услугах так называемого стационарного социального обслуживания, это социальный пансионат.