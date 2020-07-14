Не только чёрно-пёстрые бурёнки. В каком белорусском хозяйстве будут выращивать айрширскую породу коров

Эти буренки более высокие и стройные, с лучшей производительностью. Если реальный потенциал черно-пестрой – 5-6 тысяч килограммов за год, то голштина – вдвое выше.

Фермы обретают новый облик. Вот эта, к примеру, в хозяйстве «Устье» примет породистых айрширов из Дании и станет племенным центром и суперсовременным комплексом, каких всего в мире десятка два.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Будет что продать – мы всегда продадим и по хорошей цене. Наши крестьяне этого заслужили. Мы всегда в мире найдем, куда продать продукты питания. Поэтому объемы молока можно наращивать, объемы мяса можно наращивать, но из молока и мяса надо делать, по-народному говоря, такую конфетку, которую у вас просто будут рвать с руками и ногами.