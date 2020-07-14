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«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства

14 июля 2020 16:13
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Новости Беларуси. 90-е. Два миллиарда населения планеты голодают. Из-за нехватки продовольствия планету лихорадят бунты. Беларусь делает первые самостоятельные шаги в политике, экономике.

И белорусский лидер сразу дает понять: он будет жестко пресекать попытки приватизации отраслей, которые обеспечивают продовольственную безопасность государства.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-1

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-3

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-5

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Основа нашей страны – это земля. И загубить ее – значит потерять всякую продовольственную безопасность.

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-8

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-10

Переработка молока, как и многие другие отрасли экономики, с развалом Союза оказалась в непростой ситуации. Беларуси достались в наследство огромные колхозы, заводы с износом оборудования, потерянные торговые связи. Нужно было искать собственный путь развития. Думать о технологиях, сбыте продукции, параллельно реформируя сельские хозяйства и фермы. А еще следить за достойными закупочными ценами, не повышая стоимость продукции. Решение сотен вопросов сливалось в единую стратегию.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-13

Александр Лукашенко:  
Надо искать, за счет чего вы сократите себестоимость и выйдете на прибыль. Но крестьян душить мы не можем. Не будет в деревне коров – не будет у вас молока.   

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-16

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-18

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-20

В те годы вряд ли кто из технологов мог предложить заводу выпуск элитного сыра, который как золотой запас: должен год, а то и два вылежаться в хранилище. Было не до изысков. И вряд ли тогда можно было представить, что к 2020-му молочная отрасль страны станет не просто стратегической для страны, а важным фактором экономики, а временами даже и политики. А производство молока, по сравнению с 1995-м, вырастет более чем вдвое. 

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-23

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-25

«Крестьян душить мы не можем». О чём говорил Александр Лукашенко почти 20 лет назад, посещая молочные производства-27

И 7 миллионов тонн сырья – молока лучших белорусских ферм – это не предел. И главное – переработка будет идти на современных, модернизированных по всем стандартам заводах.   

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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