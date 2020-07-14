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«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

14 июля 2020 15:12
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Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.

Ставка – на высокотехнологичное оборудование.

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия-1

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия-3

Светлана Гончаревич, заведующая МТФ сельхозпредприятия «Весейский покров»:
На нашей ферме содержатся телята от самого рождения и выращиваем до самых высокоудойных коров, которые в день дают нам 40-45 литров молока. За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову.

«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия-6

«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия-8

Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.

# Сельское хозяйство # общество # Светлана Гончаревич # Фотофакт

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