«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами. Ставка – на высокотехнологичное оборудование.

Светлана Гончаревич, заведующая МТФ сельхозпредприятия «Весейский покров»:

На нашей ферме содержатся телята от самого рождения и выращиваем до самых высокоудойных коров, которые в день дают нам 40-45 литров молока. За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову. «Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе