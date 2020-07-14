«За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову». История успеха одного белорусского сельхозпредприятия

Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.
Ставка – на высокотехнологичное оборудование.
Новости Беларуси. 50 новых животноводческих объектов откроют после реконструкции в Минской области. Это будут современные комплексы с автоматизированными доильными залами.
Ставка – на высокотехнологичное оборудование.
Светлана Гончаревич, заведующая МТФ сельхозпредприятия «Весейский покров»:
На нашей ферме содержатся телята от самого рождения и выращиваем до самых высокоудойных коров, которые в день дают нам 40-45 литров молока. За 2019 год мы надоили 8600 литров на корову.
«Теперь по системе доим». Оператор машинного доения рассказывает о своей работе
Так, система контроля сама будет отслеживать качество и количество молока. Обо всем этом десятилетия назад только мечтали. Сейчас это норма. Благодаря современным технологиям значительно облегчился и труд у операторов машинного доения.