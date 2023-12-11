Как помочь человеку, провалившемуся под лёд – рассказала представитель МЧС

Тонкий и смертельно опасный! Лед ежегодно становится причиной гибели людей. Поэтому с наступлением зимы сотрудникам ОСВОД и МЧС становится по-настоящему горячо. Они призывают граждан не приближаться к водоемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом декабре аномально много снега, поэтому лед образуется медленно и неравномерно. Однако любителей зимней рыбалки это не останавливает. И они нарезают круги вокруг своих лунок в ожидании такого заветного: «Клюет».

Есть рыбаки зависимые, есть рыбаки-спортсмены. Спортсмены – это как игра в казино. Люди ходят в казино, чтобы выиграть. То же самое рыбаки-спортсмены ходят на рыбалку, чтобы поймать. То есть у них не стоит задача рыба или еще что-то, главное – поймать. Сам «кайф» рыбалки – поймать. Для меня рыбалка – это и спорт, и отдых.

Сотрудники ОСВОД проводят регулярные рейды. Где лично предупреждают экстремалов об опасности, и напоминают о правилах поведения на льду. Кроме того, вручают любителям подледного лова памятки. Основная цель – предупреждение несчастных случаев. За текущий год – специалисты ОСВОД спасли более 10 человек. Но, к сожалению, не все заканчивается так оптимистично. В этом холодном сезоне – на льду погибли три человека.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Если вдруг вы стали очевидцем, что кто-то тонет в пробоине, то необходимо в первую очередь позвонить спасателям – 101 или 112 – либо сообщить на станцию ОСВОД. По возможности попытаться человеку помочь, если вы уверены в своих силах. Для этого необходимо распластаться на льду, перед этим взять с собой, к примеру, палку, шарф, лыжу либо бур, чтобы протянуть человеку впереди и, скажем, перемещающимся движением, чтобы распределить свой вес по льду, направляться к этому человеку. В последующие протянуть тот элемент, который вы с собой взяли, и постараться человека вытянуть. ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд