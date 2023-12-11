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ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд

11 декабря 2023 08:12
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Тонкий и очень опасный! Спасатели призывают повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд-1

В этом сезоне снега больше обычного, поэтому ледяной покров устанавливается медленно и неравномерно. Сотрудники ОСВОД проводят рейды, предупреждают об опасности и напоминают о правилах поведения.

ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд-4

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Когда чувствуете, что лед под вами проламывается, широко расставьте руки, чтобы задержаться за кромку льда. Затем принять горизонтальное положение – либо на живот, либо на спину – облокотиться руками на край льда и, находясь в горизонтальном положении, попытаться забросить правую или левую ногу. В холодной воде человек тонет от того, что он переохлаждается, теряет сознание и уходит на дно.

ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд-7

Выход на лед толщиной менее 7 см опасен. В случае с рыбалкой покрытие не должно быть тоньше 10 см. При катании на льду водоема – не менее 25 см.

# Правила безопасности # общество # Василий Николайчук # Фотофакт

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