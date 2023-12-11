ОСВОД призывает повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лёд

Тонкий и очень опасный! Спасатели призывают повременить с зимней рыбалкой и не выходить на лед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом сезоне снега больше обычного, поэтому ледяной покров устанавливается медленно и неравномерно. Сотрудники ОСВОД проводят рейды, предупреждают об опасности и напоминают о правилах поведения.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Когда чувствуете, что лед под вами проламывается, широко расставьте руки, чтобы задержаться за кромку льда. Затем принять горизонтальное положение – либо на живот, либо на спину – облокотиться руками на край льда и, находясь в горизонтальном положении, попытаться забросить правую или левую ногу. В холодной воде человек тонет от того, что он переохлаждается, теряет сознание и уходит на дно.