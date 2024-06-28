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Как помочь аэрофобу во время полёта? Психолог назвала несколько эффективных способов

28 июня 2024 19:05
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Пока миллионы людей во всем мире с радостью пакуют чемоданы, другие с содроганием думают о путешествии на самолете. Но есть те, для кого полет и вовсе превращается в настоящую пытку.

Как помочь аэрофобу во время полёта? Психолог назвала несколько эффективных способов-1

Ольга Рыбчинская, психолог:
Спросите, хочет ли он, чтобы вы взяли его за руку. Просто подержать человека за руку может помочь. Хотите ли вы предложить ему вместе подышать? Это спокойное, медленное дыхание, причем желательно, чтобы выдох был длиннее, чем вдох. Мы вдыхаем как обычно и медленно выдыхаем. И подышать вместе с человеком. Отвлечь разговорами на какие-то темы, не связанные с полетами. Чего точно не стоит делать, это говорить, что здесь нечего бояться и что все будет хорошо.

Как помочь аэрофобу во время полёта? Психолог назвала несколько эффективных способов-4

В самолете справиться с боязнью полета поможет фильм или книга с увлекательным сюжетом, захватывающая компьютерная игра и даже важный рабочий отчет. Главный принцип – отвлечься. Утихомирить паникера помогут техники дыхательной гимнастики и мышечная релаксация.

Ольга Рыбчинская:
Нужно максимально сильно, как только можем, сжать кулаки на секунд 10-13. Очень сильно сжали, расслабили, выдохнули и концентрируемся на ощущении расслабления в теле. Это ощущение расслабления, на котором мы концентрируемся, тоже снижает уровень стресса.

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# Самолет # общество # Ольга Рыбчинская

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