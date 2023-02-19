Как получить семейный капитал? Перечислили все нужные административные процедуры

Семейный капитал – это форма государственной поддержки многодетных семей. Его ввели в нашей стране в январе 2015 года, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Родители и их дети, которым предоставляется семейным капитал, должны проживать в Республике Беларусь и быть гражданами нашей страны. Согласно новому Указу, необходимо, чтобы третий ребенок или последующие родились в период с 2020 по 2024 год. Также в семье должны воспитываться и другие дети, не достигшие 18-летнего возраста. Многодетные могут рассчитывать на поддержку в улучшении жилищных условий.

Татьяна Бухта, заместитель начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома:

Чтобы получить направление на строительство жилья многодетной семье, нужно быть принятой на учет нуждающихся. Такой учет ведется в администрациях районов Минска. Необходимый пакет документов – это в основном заявление, паспорта совершеннолетних членов семьи, также всех несовершеннолетних детей. Подробнее с перечнем необходимых документов можно ознакомиться как на сайте Мингорисполкома, в разделе «Жилищная политика», так и на ресурсах районных администраций.

Татьяна Бухта:

Либо же обратиться в «Одно окно». Чтобы быть принятым на учет нуждающихся, нужно иметь основание нуждаемости. Их у нас 12, в основном это обеспеченность менее 10 квадратных метров в Минске. Сейчас в Минске порядка 5 500 многодетных семей состоит на учете. За месяц этого года уже 112 многодетных семей получили возможность улучшать свои жилищные условия и направлены на строительство жилья. Формируется план строительства на 2023 год. В приоритете – обеспечение квартирами многодетных семей. При наличии оснований эта категория может воспользоваться кредитными ресурсами. Татьяна Бухта:

Это либо 240-й, либо 13-й Указ – в зависимости от того, в какой из графиков финансирования данный дом включен.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Продолжается строительство комплексных застроек на территории Минска, в том числе в данных застройках предполагается жилье для многодетных семей. За прошлый год порядка 80 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию, свои квартиры получили более 2 100 семей данной категории. В текущем году также продолжится застройка. Будет завершаться застройка территории Шишкина-Кулешова, начато строительство в границах улиц Ангарская-Магнитная. Также планируется в границах улицы Карвата осуществить квартал новой застройки Логойского тракта, Шаранговича-Горецкого.