Ничего личного, только бизнес? Литва остановила движение грузовых поездов через один из пунктов пропуска
Мудрость и дальновидность белорусских политиков позволяет нам оставаться в мирных рамках. Хотя полным ходом против Беларуси идет гибридная война. Запад не стесняется и использует весь арсенал такого вида агрессии. Основные баталии сейчас развернулись на границе. Вот и накануне вечером была зафиксирована очередная смерть на литовских рубежах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусский погранотряд обнаружил там гражданина Нигерии, рядом с которым находился труп девушки. Как оказалось, это была его невеста, которой литовские пограничники отказались помочь. Вместо этого они распылили газ в лицо девушке, а затем с применением силы выдворили на белорусскую территорию. Наши пограничники сразу же после обнаружения людей вызвали скорую, но к прибытию медиков 22-летняя беженка скончалась.
С начала года это уже шестая смерть на границе.
Эксперты говорят и о том, что сбои в работе пограничных служб Польши, Литвы и закрытие пунктов пропуска «Бобровники» и «Бенякони» – не стечение обстоятельств, как это хотят представить в Варшаве и Вильнюсе, а намеренные действия. События этой недели – тому явное доказательство.
После закрытия Варшавой пункта пропуска «Бобровники» наше правительство приняло постановление, которое регулирует движение польских грузовиков по нашей территории. Сейчас они будут въезжать к нам только через белорусско-польский участок границы.
МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники». Подробнее.
Это шаг вызвал возмущение в Варшаве: мол, если так пойдет и дальше, то мы будем вынуждены отвечать. Но не мы же затеяли этот пограничный пинг-понг. Беларусь не раз заявляла, что открыта для взаимодействия. Особенно, что касается соседних стран. А вот такие действия Варшавы и Вильнюса Александр Лукашенко назвал не чем иным, как экономической провокацией.
На неделе и литовцы решили припустить пограничную завесу и остановили движение грузовых поездов через пункт «Стасилос», а после в Вильнюсе постановили, что больше не будут обеспечивать бесперебойное движение транспорта через общие рубежи и аннулировали соответствующие соглашение. То есть фактически расписались в намеренном создании очередей и напряжения на границе.
Данный шаг повлечет ухудшение экономических связей. Но кого это волнует в Европе? О своих гражданах и их благосостоянии там думают в последнюю очередь. Вот и отрезают последние пути приезда в Беларусь, где жители той же Литвы в последнее время закупались продуктами, топливом, лекарствами. Ведь в Прибалтике цены растут не по дням. Инфляция в регионе по итогам года составила 20 %. Это рекордные показатели в ЕС. И от наглухо закрытых границ в итоге в первую очередь пострадают простые европейцы, которых с Беларусью связывает нечто большее, чем бизнес и экономика.
Алина Рогацевич, жительница Гродно:
Я просто возмущена, если даже на праздники был упрощенный переход на кладбище и на все. Они приходили к нам. Потому что мои родители похоронены здесь недалеко, в Голынке. И мы приезжали, на похоронах даже были. А теперь как поехать, даже если туда – их навестить? Или они как? Поэтому я не понимаю правительства, почему вражда такая стала?
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