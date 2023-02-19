Ничего личного, только бизнес? Литва остановила движение грузовых поездов через один из пунктов пропуска

Мудрость и дальновидность белорусских политиков позволяет нам оставаться в мирных рамках. Хотя полным ходом против Беларуси идет гибридная война. Запад не стесняется и использует весь арсенал такого вида агрессии. Основные баталии сейчас развернулись на границе. Вот и накануне вечером была зафиксирована очередная смерть на литовских рубежах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусский погранотряд обнаружил там гражданина Нигерии, рядом с которым находился труп девушки. Как оказалось, это была его невеста, которой литовские пограничники отказались помочь. Вместо этого они распылили газ в лицо девушке, а затем с применением силы выдворили на белорусскую территорию. Наши пограничники сразу же после обнаружения людей вызвали скорую, но к прибытию медиков 22-летняя беженка скончалась. С начала года это уже шестая смерть на границе. Эксперты говорят и о том, что сбои в работе пограничных служб Польши, Литвы и закрытие пунктов пропуска «Бобровники» и «Бенякони» – не стечение обстоятельств, как это хотят представить в Варшаве и Вильнюсе, а намеренные действия. События этой недели – тому явное доказательство.

После закрытия Варшавой пункта пропуска «Бобровники» наше правительство приняло постановление, которое регулирует движение польских грузовиков по нашей территории. Сейчас они будут въезжать к нам только через белорусско-польский участок границы. МИД ответил на закрытие пункта пропуска «Бобровники». Подробнее. Это шаг вызвал возмущение в Варшаве: мол, если так пойдет и дальше, то мы будем вынуждены отвечать. Но не мы же затеяли этот пограничный пинг-понг. Беларусь не раз заявляла, что открыта для взаимодействия. Особенно, что касается соседних стран. А вот такие действия Варшавы и Вильнюса Александр Лукашенко назвал не чем иным, как экономической провокацией.

На неделе и литовцы решили припустить пограничную завесу и остановили движение грузовых поездов через пункт «Стасилос», а после в Вильнюсе постановили, что больше не будут обеспечивать бесперебойное движение транспорта через общие рубежи и аннулировали соответствующие соглашение. То есть фактически расписались в намеренном создании очередей и напряжения на границе.