В Минске ввели в эксплуатацию 460 тыс квадратных метров жилья с начала 2022-го

Новости Беларуси. В столице с начала 2022 года ввели в эксплуатацию 460 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это больше половины от плана.

Всего за первое полугодие построили свыше 6 000 квартир. Жилье выделяют для всех категорий граждан. Основное внимание тем, кто состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для них введено в эксплуатацию 120 тысяч квадратов. В столице также продолжается строительство квартир и для многодетных. Новоселами уже стали более 750 семей.

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

Направлено на улучшение жилищных условий более 850 многодетных семей. Хочу отметить, что в июле введен в эксплуатацию арендный жилой дом на 130 квартир. Расположен он в границах улиц Шаранговича, Горецкого, Рафиева. Также в июле мы приступили к строительству еще одного арендного жилого дома. Финансироваться он будет за счет собственных средств предприятий для своих работников.