Для белорусских школьников сместили сроки проведения выпускных

Система образования Беларуси ориентирована на потребности экономики в кадрах. Для этого, начиная с как можно более раннего возраста, у школьников формируется осознанный выбор профессии. Профориентация предусматривает в том числе развитие сети профильных классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в Минске на базе 194 школ и гимназий работает более полутысячи профильных классов и групп. Интерес к ним со стороны подростков постоянно увеличивается. Перспективное направление, которое интенсивно развивается, – инженерные профильные классы. 10- и 11-классниками становятся, как правило, те, кто ориентирован получить именно диплом вуза.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Формат итоговой аттестации и выпускных экзаменов остается прежним. Это централизованный экзамен, их будет два. 27 и 30 мая наши выпускники на базах пунктов централизованного экзамена, а пункты эти располагаются в высших учебных заведениях, будут сдавать два централизованных экзамена. Первый экзамен сдается по предмету по выбору. Это профильный предмет, который определяется исходя из дальнейшей траектории поступления в высшее учебное заведение, и второй – по белорусскому или русскому языку, также на выбор выпускника.

Новшество этого учебного года – небольшое смещение сроков выпускных вечеров. В столице они пройдут 14 июня. В торжественной обстановке вместе с аттестатами будут вручены и сертификаты о прохождении централизованного экзамена. Таким образом, к этому моменту школьники будут готовы стать полноправными абитуриентами и подать документы в университеты.