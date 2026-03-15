Новости по тегу #питомцы

В ней будет все: от даты рождения и вакцинации до номера чипа и данных хозяина. Доступ к информации – в личном кабинете владельца.
Рублем – аргумент суровый и относительно новый. Только в конце 2025 года рекомендация убирать за своими питомцами переросла в юридическое требование – с ощутимыми финансовыми последствиями за нарушение. Так, минимальный штраф – 45 рубля.
Лето, время отпусков и поездок, а значит, вместе с чемоданами многие пакуют и переноски. Наши домашние любимцы, как и мы, заслуживают безопасного и комфортного путешествия. Как подготовить питомца к дороге? Об этом и не только поговорили с гостем.
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