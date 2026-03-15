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Новости по тегу #питомцы

В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?
15 марта 2026 17:31

В Минске разрабатывают уникальную цифровую базу данных животных – в чем ее преимущество?

Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца
15 марта 2026 17:31

Больше не рекомендация, а закон! Что грозит нерадивым собаководам за неубранный «сюрприз» питомца

Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах
30 июня 2025 09:47

Как подготовить питомца к поездке за границу? Ветеринар рассказал о важных нюансах