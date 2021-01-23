Как по поведению кошки предсказать погоду? Народные приметы на конец января

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 января почитается память святой мученицы Татьяны. Если идет снег, то лето ожидается дождливым, если морозно и ясно – лето обещает быть теплым, а год плодородным, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот теплая метель и южный ветер в Татьянин день были нежеланными явлениями, поскольку указывали на неурожай и засуху. До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 января – Ермилов день. Особое внимание кошке, которая в этот день может предсказать погоду. В старину уверяли: если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет – ненастье у ворот. 27 января православная церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины. Особое внимание в этот день уделялось домашним животным. Подмечали и приметы. Если в морозный день шел снег или деревья покрывались инеем, ждали потепления, а вот белые облака сулили стужу.

28 января – Павлов день. Зима неуклонно движется к концу, ночи становятся короче, а солнце ярче. Недаром предки подмечали, что «Павел день прибавил». Блестящие звезды предвещали мороз, тусклые – тепло, а «моргающие» – вьюгу.