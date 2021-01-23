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Как по поведению кошки предсказать погоду? Народные приметы на конец января

23 января 2021 12:06
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 25 января почитается память святой мученицы Татьяны. Если идет снег, то лето ожидается дождливым, если морозно и ясно – лето обещает быть теплым, а год плодородным, рассказали в программе «Плюс-минус».  

А вот теплая метель и южный ветер в Татьянин день были нежеланными явлениями, поскольку указывали на неурожай и засуху.

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Как по поведению кошки предсказать погоду? Народные приметы на конец января-1

26 января Ермилов день. Особое внимание кошке, которая в этот день может предсказать погоду. В старину уверяли: если кошка катается по половицам – тепло в дом стучится; если стену дерет – ненастье у ворот.  

27 января православная церковь отмечает именины Святой равноапостольной Нины. Особое внимание в этот день уделялось домашним животным. Подмечали и приметы. Если в морозный день шел снег или деревья покрывались инеем, ждали потепления, а вот белые облака сулили стужу.  

Как по поведению кошки предсказать погоду? Народные приметы на конец января-4

28 января – Павлов день. Зима неуклонно движется к концу, ночи становятся короче, а солнце ярче. Недаром предки подмечали, что «Павел день прибавил». Блестящие звезды предвещали мороз, тусклые – тепло, а «моргающие» – вьюгу.  

Как по поведению кошки предсказать погоду? Народные приметы на конец января-7

По погоде на Павла судили и про лето: если ясно, то оно будет сухим и жарким, если ветрено, то холодным, если идет снег, то дождливым. Идеальным вариантом считалась спокойная пасмурная погода.  

29 января – День поклонения честным веригам апостола Петра. Погодные приметы обещают: мороз в Петров день – предвестник летней жары. Если в этот день ветер дует с северной стороны – пока еще быть морозу.  

# Погода # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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