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До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23 января 2021 12:52
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На смену зоне влияния фронтальной системы, смещающейся с Карпат, придут атмосферные фронты с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». С 25 по 27 января именно они будут формировать нашу погоду.

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До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Жителей нашей республики, кто скучал по настоящей зиме и морозам, этот месяц, определенно, порадовал. Стартовал он аномально теплой погодой, но затем на территорию нашей республики начали поступать воздушные массы арктического происхождения. Среднесуточная температура воздуха понизилась ниже климатической нормы на 10-18 градусов.

Сейчас в атмосфере происходит коренная перестройка, потоки поменялись на южные. На данный момент на территорию нашей республики поступают теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Так, за прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха по стране составила на 1-5 градусов выше многолетних значений.

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

На предстоящей рабочей неделе погоду в стране будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с юго-западной Европы. Во многих районах страны пройдут осадки. В основном, они будут выпадать в смешанной фазе – мокрый снег, дождь. Местами будут сгущаться туманы. Не исключены и гололедные явления. В отдельные дни местами по стране будет усиливаться ветер порывами до 15-20 м/с. Температурный фон на предстоящей неделе будет находиться в пределах от -5°C до +4°C, и лишь к концу рабочей недели при прояснениях в ночные часы температура воздуха понизится до 8 градусов мороза.

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-7

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-16

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-18

До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю-20

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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