До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На смену зоне влияния фронтальной системы, смещающейся с Карпат, придут атмосферные фронты с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» . С 25 по 27 января именно они будут формировать нашу погоду.

Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Жителей нашей республики, кто скучал по настоящей зиме и морозам, этот месяц, определенно, порадовал. Стартовал он аномально теплой погодой, но затем на территорию нашей республики начали поступать воздушные массы арктического происхождения. Среднесуточная температура воздуха понизилась ниже климатической нормы на 10-18 градусов.

Сейчас в атмосфере происходит коренная перестройка, потоки поменялись на южные. На данный момент на территорию нашей республики поступают теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Так, за прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха по стране составила на 1-5 градусов выше многолетних значений.