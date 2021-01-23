До +4, мокрый снег и туманы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На смену зоне влияния фронтальной системы, смещающейся с Карпат, придут атмосферные фронты с юго-запада Европы, рассказали в программе «Плюс-минус». С 25 по 27 января именно они будут формировать нашу погоду.
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Марина Грицкевич, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Жителей нашей республики, кто скучал по настоящей зиме и морозам, этот месяц, определенно, порадовал. Стартовал он аномально теплой погодой, но затем на территорию нашей республики начали поступать воздушные массы арктического происхождения. Среднесуточная температура воздуха понизилась ниже климатической нормы на 10-18 градусов.
Сейчас в атмосфере происходит коренная перестройка, потоки поменялись на южные. На данный момент на территорию нашей республики поступают теплые воздушные массы с юго-запада Европы. Так, за прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха по стране составила на 1-5 градусов выше многолетних значений.
На предстоящей рабочей неделе погоду в стране будут формировать фронтальные разделы, смещающиеся с юго-западной Европы. Во многих районах страны пройдут осадки. В основном, они будут выпадать в смешанной фазе – мокрый снег, дождь. Местами будут сгущаться туманы. Не исключены и гололедные явления. В отдельные дни местами по стране будет усиливаться ветер порывами до 15-20 м/с. Температурный фон на предстоящей неделе будет находиться в пределах от -5°C до +4°C, и лишь к концу рабочей недели при прояснениях в ночные часы температура воздуха понизится до 8 градусов мороза.
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