Как первокурснику адаптироваться в университете? Узнали у психолога

Уже не школьник, а студент! Школьные годы позади, впереди яркая, насыщенная студенческая жизнь. Для всех первокурсников переход в вуз – это стресс. Кому-то больше, кому-то меньше, но всем придется привыкать к изменениям, в том числе и родителям новоиспеченных первокурсников.

Наталия Дроздова, директор Института психологии БГПУ имени Максима Танка:

Для начала хочу поздравить, потому что – это уже несомненно семейный успех, когда ребенок в семье приобретает статус: студент университета.

Владислав Макаревич, заместитель декана по профориентации экономического факультета БГУ:

Один из первых пунктов, которые сложные для первокурсников – это то, что университет не школа, здесь другие требования, другие методы оценки, здесь другое все. Но это не так страшно, потому что за 4 года они успеют сформировать команду в группе, найти друзей. Самый сложный этап – просто прийти в университет, все остальное наладится.