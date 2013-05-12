В Беларуси праздничными мероприятиями отметили День герба и флага

Новости Беларуси. Сегодня в Беларуси День герба и флага. Традиционно он приходится на второе воскресенье мая. Символика республики была утверждена указами президента в 1995 году по итогам референдума. Герб и флаг неотъемлемые символы суверенитета республики. С государственным праздником соотечественников поздравил президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные церемонии, посвященные Дню герба и флага проходят сегодня по всей стране. Так в Минске молодежная акция «Гордимся родиной своей» собрала пионеров со всех районов столицы. Представители актива организации подвели итоги работы за год и наградили лучшую пионерскую дружину. На этот раз приз достался Заводскому району. Ребята вместе с педагогами устроили настоящее представление для почетных гостей. На празднике присутствовали представители Мингорисполкома а также мэр Минска.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Сегодня молодое поколение, а это пионеры, на своих линейках, которые сегодня проходят во всех административных районах города Минска, подводят итоги работы за год. И здесь, во Дворце молодежи и школьников города Минска, сегодня лучшей пионерской дружине Заводского района вручен переходящий символ. Это делается именно в день государственного герба и государственного флага. Это как символ незыблемости нашей страны, символ ее суверенитета, ее независимости.

Ян Ярош, пионер:

Эта акция сплочает всех пионеров и активных жителей Республики Беларусь. Мы собираемся все в Доме молодежи, награждаем победителей.

Арсений Сивцов, пионер:

Мы - пионеры. Мы обязательно празднуем республиканские праздники. Для нас это очень важно. Мы гордимся нашей родиной, нашей Беларусью.

Насыщенную концертную программу для минчан и гостей столицы подготовил и Парк Победы. На сцену вышли белорусские звезды. Публику развлекали и самодеятельные коллективы из разных уголков столицы. В парке было многолюдно уже с самого утра.