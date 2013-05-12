Студенты Могилевского торгового колледжа разрабатывают блюда национальной белорусской кухни к ЧМ-2014 по хоккею

Новости Беларуси. В Могилеве решили бороться за белорусскую кухню! В областном центре прошел конкурс кулинарного мастерства. Учащиеся торгового колледжа попытались воплотить в своих творениях все знания об исконно белорусских блюдах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся Могилевского торгового колледжа вносят последние коррективы в оформление национальных блюд. На конкурсе кулинарного мастерства будущие работники общепита представляют именно традиционную кухню.

Мария Снитко, учащаяся Могилевского торгового колледжа потребительской коопреации:

Если посмотреть, что сделано в печке, а что на плите - очень разные даже вкусовые качества. Как-никак, печка дает свои вкусы. Даже картошка на много вкуснее.

Илья Вечеров, учащийся Могилевского торгового колледжа потребительской коопреации:

Я считаю, что белорусская кухня на довольно-таки высоком уровне. Но время вносит свои изменения, всегда что-то меняется, что-то новое вносится.

Многие блюда ребята разрабатывали самостоятельно. Но за основу бралась непременно старинная рецептура.

Ирина Афитова, мастер производственного обучения Могилевского торгового колледжа потребительской коопреации:

Больший акцент нужно делать именно на свою страну, чтобы именно они уже привносили свои новшества, свои традиции в кухню, чтобы это было отражено. И этот конкурс тому подтверждение. Потому что здесь представлены блюда белорусской кухни. Дети сами разрабатывали эти блюда. Поэтому это все у них закрепляется, они больше чувствуют себя гражданами своей страны.

В Могилеве заведений общепита с акцентом, с национальным уклоном наберется с десяток. Даже в ресторанах итальянской или азербайджанской кухни наши неповторимые драники и домашняя колбаса занимают почетное место в меню. Но вот ресторанов с одной только белорусской кухней явно недостаточно.

Максим Максименко, начальник управления торговли и услуг Могилевского горисполкома:

У нас есть, бесспорно, свои традиции. Более того, есть большая заинтересованность в нашей национальной кухне. Прежде всего это относится к туристам - к тем людям, которые приезжают к нам в город. Они все, первое, что просят, это покушать чего-нибудь национального. Конечно, мы ведем, предлагаем. Им очень нравится. Это востребовано, это будет востребовано Я думаю, что и с приближением чемпионата мира по хоккею, спрос на данный вид услуг будет только увеличиваться.

Верещака со свиными рёбрышками, свекольник, кулага, збивень, папка, гречаник и, конечно, драники. Белорусских блюд с древней историей наберется больше сотни. Нам есть что показать и чем удивить. При чем не только иностранных гостей, но и самих себя. Тогда и от туристов не будет отбоя.