Как отличить настоящую помощь от мошеннической схемы? Рассказали в Министерстве юстиции

Фальшивые фонды, липовые волонтеры и сотни тысяч украденных рублей. Обратная сторона благотворительности, о которой нельзя молчать. Как отличить настоящую помощь от мошеннической схемы?
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Я думаю, все люди осознанные, и наши белорусы, которые неравнодушны к чужой беде, они знают о благотворительности не понаслышке. И первый вопрос, как государство контролирует деятельность благотворительных фондов в Беларуси, какие требования предъявляют к их регистрации и отчетности?
Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Республики Беларусь:
В целом деятельность фондов в Республике Беларусь и общественных объединений регулируется положением о порядке создания деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь, утвержденным указом Президента Республики Беларусь, а также законом об общественных объединениях.
При проведении контрольных мероприятий сотрудники органов юстиции в праве участвовать в мероприятиях, которые проводятся фондами. Они вправе запрашивать и изучать информацию, которая касается деятельности фондов, то есть входящую и исходящую корреспонденцию, а также изучать протоколы решений фондов. Кроме того, сотрудники Министерства юстиции вправе изучать информацию о продолжении деятельности фондов. То есть эта информация содержит сведения о деятельности фонда, о мероприятиях фонда, о местонахождении фонда, а также о том, какие денежные средства, в каком объеме были получены фондом в истекшем году, а также информацию о том, на что были потрачены денежные средства и иные имущества благотворительного фонда.
Все фонды действуют в соответствии с законодательством Республики Беларусь. В принципе, гражданин вправе самостоятельно решать, с каким фондом он хочет взаимодействовать, сотрудничать, помогать, а с каким нет. На сайте Министерства юстиции имеется раздел, в котором размещен перечень благотворительных и иных организаций, которые оказывают социальную помощь гражданам, в том числе гражданам, которые нуждаются в оказании такой помощи.
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