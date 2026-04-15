Как отличить настоящую помощь от мошеннической схемы? Рассказали в Министерстве юстиции

Фальшивые фонды, липовые волонтеры и сотни тысяч украденных рублей. Обратная сторона благотворительности, о которой нельзя молчать. Как отличить настоящую помощь от мошеннической схемы?

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Печкуров, заместитель начальника управления по вопросам некоммерческих организаций Министерства юстиции Республики Беларусь.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Я думаю, все люди осознанные, и наши белорусы, которые неравнодушны к чужой беде, они знают о благотворительности не понаслышке. И первый вопрос, как государство контролирует деятельность благотворительных фондов в Беларуси, какие требования предъявляют к их регистрации и отчетности?