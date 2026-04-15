В Вооруженных Силах Беларуси началось увольнение военнослужащих срочной службы в запас. Торжественные мероприятия прошли сразу в нескольких соединениях – 38-й десантно-штурмовой, 19-й и 120-й механизированных бригадах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командиры благодарят бойцов за службу, отмечают вклад каждого в укрепление обороноспособности страны. Лучшим вручают грамоты и памятные знаки. Служба была насыщенной. Многое пришлось осваивать впервые. Для ребят это был серьезный период. Они прошли через интенсивные занятия, проверку, работу в сложных условиях. И справились достойно.

Арсений Рябчинский, младший сержант батальона связи: Армия для меня – это, можно сказать, как школа жизни. То есть мы здесь сталкиваемся с такими испытаниями, трудностями, которые, возможно, мы никогда и не встретим в своей жизни, но все же которые полезно уметь, знать, которые нужно пройти рано или поздно.

Игорь Кислый, заместитель начальника отделения идеологической работы 120-й отдельной механизированной бригады:

Более 500 бойцов увольняются в запас. Высокомотивированных, подготовленных ребят, которые прошли полный курс подготовки по своей военно-учетной специальности, освоили военное дело. Наши солдаты принимали за время службы, имели возможность такую в совместных стратегических учениях «Запад-2025», в государственных мероприятиях, таких как парад войск Минского гарнизона, посвященный 80-е годовщине Победы в Великой Отечественной войне, и в ряде мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Нынешнему призыву выпало непростое время. С середины января по март по поручению главы государства проходила масштабная проверка боеготовности армии. Подразделения приводились в готовность напрямую, минуя ведомственные уровни управления, для получения максимально объективной картины. Несмотря на сложные погодные условия, военные показали высокие результаты.

Тем временем военные комиссариаты готовятся к весеннему призыву. Он стартует 23 апреля и продлится до 6 мая. Сейчас специалисты проводят медобследование и определяют окончательное предназначение юношей, подлежащих отправке в войска.