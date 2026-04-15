Масштабный марафон инициатив! Какие проекты запущены в Год белорусской женщины?

В Год белорусской женщины активно продвигаются идеи признания вклада прекрасной половины в развитие общества – для этого запущен целый ряд культурных, образовательных и социальных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из ключевых – цикл встреч «Женские лица столицы» от Минской городской организации «Белая Русь». Он проходит каждый последний четверг месяца в торговом центре «Першы Нацыянальны гандлевы дом»: здесь обсуждают разные темы – от роли женщин в силовых структурах до их достижений в медицине, обмениваются опытом и делятся идеями. Дополняет инициативу передвижная выставка «Минск и минчанки». Она уже побывала в столичных организациях, а с сентября переедет в учебные заведения: посетители познакомятся с историями женщин, чьи усилия повлияли на развитие города и страны.

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации РОО «Белая Русь»:

Бытует мнение, Генрих Гейне автор этой цитаты, что «Женщины творят историю, однако история запоминает только мужские имена». Наш информационно-просветительский проект «Минск и минчанки» – это своеобразный ответ на это высказывание. Совместный проект с Институтом истории Национальной академии наук. Этот проект представлен в цикле биографических очерков 35 женщин, которые в разное время были уроженками Минска, которые приехали в город Минск и максимально реализовались и раскрыли свой потенциал именно в столице и внесли вклад в развитие нашего белорусского государства. Еще один важный проект – «Невидимые мамы особенных детей». Через личные истории матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, авторы стремятся побороть социальную изоляцию таких семей и показать обществу силу, стойкость и самоотверженность этих женщин.