В Беларуси стартовала акция «Совет Республики с благодарностью ветеранам»

Чтобы история, хранящаяся в их памяти продолжала жить и в сердцах нынешних поколений. На протяжении месяца с участниками Великой Отечественной войны, с бывшими узниками, тружениками тыла по всей стране встретятся белорусские сенаторы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 15 апреля, стартует акция «Совет Республики с благодарностью к ветеранам». Она была инициирована накануне празднования 80-летия Победы и в 2026 году пройдет во второй раз. Главное – не оставить без внимания и помощи в решении бытовых вопросов ветеранов. Вручить им подарки. Ведь сохранение памяти о подвиге народа – один из приоритетов государства.