Прямой эфир

Как отличить настоящий бриллиант от подделки? Ювелир рассказал о современных способах работы

31 января 2024 07:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Для одних 31 января – обычный зимний день, для других – долгожданный профессиональный праздник. Ювелиры каждый день создают изысканные изделия. Такая работа требует особой внимательности и усидчивости. О том, как изменилось ювелирное искусство, расскажет мастер с 15-летним стажем.

Родиной ювелирного дела по праву можно считать Древнюю Грецию. Там впервые мастера выполнили резьбу по камню, позже – по золоту и серебру. Сегодня, прежде чем передать изделие хозяину, надо выполнить много манипуляций.

Как отличить настоящий бриллиант от подделки? Ювелир рассказал о современных способах работы-1

Егор Годунов, ювелир:
Появилось литье. Когда ручная работа ушла на второй план, ювелирам стало проще работать. Когда было подделок не так много и ювелирный рынок был намного меньше, подделки очень хорошо отличались визуально.

Как отличить настоящий бриллиант от подделки? Ювелир рассказал о современных способах работы-4

Во второй ячейке у нас находится искусственный камень, по цвету он практически не отличается, а в третьей находится бриллиантик. Прибор геммологический, определяет по теплопроводности камушек. Отличие бриллианта от обычного циркона в том, что лучи в циркон попадают, обратно не отражаются. Соответственно, бриллиант отражает, за счет этого блеск. Он преломляет свет и в темноте блестит.

Подробности в видеоматериале.

# Ювелирные изделия # общество # Мария Кронда # Эрика Лаврецкая

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси стал известен размер инвестиций в основной капитал за 2023 год
31 января 2024 07:45

В Беларуси стал известен размер инвестиций в основной капитал за 2023 год

Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей
31 января 2024 07:36

Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей

«Общими силами сделать жизнь в своих странах лучше» – психолог об участии Лукашенко на заседании ВГС
31 января 2024 07:32

«Общими силами сделать жизнь в своих странах лучше» – психолог об участии Лукашенко на заседании ВГС