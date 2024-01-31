Как отличить настоящий бриллиант от подделки? Ювелир рассказал о современных способах работы

Для одних 31 января – обычный зимний день, для других – долгожданный профессиональный праздник. Ювелиры каждый день создают изысканные изделия. Такая работа требует особой внимательности и усидчивости. О том, как изменилось ювелирное искусство, расскажет мастер с 15-летним стажем.

Родиной ювелирного дела по праву можно считать Древнюю Грецию. Там впервые мастера выполнили резьбу по камню, позже – по золоту и серебру. Сегодня, прежде чем передать изделие хозяину, надо выполнить много манипуляций.