Как отличить настоящий бриллиант от подделки? Ювелир рассказал о современных способах работы
Для одних 31 января – обычный зимний день, для других – долгожданный профессиональный праздник. Ювелиры каждый день создают изысканные изделия. Такая работа требует особой внимательности и усидчивости. О том, как изменилось ювелирное искусство, расскажет мастер с 15-летним стажем.
Родиной ювелирного дела по праву можно считать Древнюю Грецию. Там впервые мастера выполнили резьбу по камню, позже – по золоту и серебру. Сегодня, прежде чем передать изделие хозяину, надо выполнить много манипуляций.
Егор Годунов, ювелир:
Появилось литье. Когда ручная работа ушла на второй план, ювелирам стало проще работать. Когда было подделок не так много и ювелирный рынок был намного меньше, подделки очень хорошо отличались визуально.
Во второй ячейке у нас находится искусственный камень, по цвету он практически не отличается, а в третьей находится бриллиантик. Прибор геммологический, определяет по теплопроводности камушек. Отличие бриллианта от обычного циркона в том, что лучи в циркон попадают, обратно не отражаются. Соответственно, бриллиант отражает, за счет этого блеск. Он преломляет свет и в темноте блестит.
Подробности в видеоматериале.