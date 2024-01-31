В Беларуси стал известен размер инвестиций в основной капитал за 2023 год

На реализацию инфраструктурных проектов и строительство социальных объектов ориентирована национальная инвестиционная программа. Так, за три года финансирование дорожной отрасли выросло в 2,5 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается размера инвестиций в основной капитал за 2023 год, то, по данным Белстата, их объем составил 35,7 миллиарда рублей. Удельный вес областей и столицы в республиканском объеме следующий: на первом месте – Минская область, на втором – Минск, на третьем – Брестский регион.

В технологической структуре инвестиций в основной капитал лидируют строительно-монтажные работы, машины, оборудование, транспортные средства. По формам собственности вложения более чем на половину – частные, 43 % – государственные, 6 % – из-за рубежа.