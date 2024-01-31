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Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей

31 января 2024 07:36
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Очередное заседание десятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва состоится 31 января. В Овальном зале депутаты рассмотрят ряд документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей-1

В повестке дня, в частности, законопроект о государственной поддержке семей, воспитывающих детей, Кодекс гражданского судопроизводства, вопросы обращения с генетическими ресурсами. После рассмотрения законопроектов состоится встреча депутатов с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, где обсудят проект Военной доктрины Беларуси. Сегодня же на заседании Совета Палаты представителей будет предложен к утверждению план международного парламентского сотрудничества на 2024 год.

# Палата представителей # общество

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