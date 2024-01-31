Депутаты рассмотрят законопроект по вопросам госпособий семьям, воспитывающим детей

В повестке дня, в частности, законопроект о государственной поддержке семей, воспитывающих детей, Кодекс гражданского судопроизводства, вопросы обращения с генетическими ресурсами. После рассмотрения законопроектов состоится встреча депутатов с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил, где обсудят проект Военной доктрины Беларуси. Сегодня же на заседании Совета Палаты представителей будет предложен к утверждению план международного парламентского сотрудничества на 2024 год.